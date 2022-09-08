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Finance.ua: Вклади, за якими ви отримаєте відсотки авансом
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 06 лип, 2023 18:02
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Огляд Finance.ua
Що тільки не вигадують банки, аби зацікавити клієнтів. Дійшло до того, що, залучаючи гривню на депозит, банки готові платити відсотки вперед.
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D2
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:02
Однак Авансовий у Юнекса поповнювати не можна ;)
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Amethyst
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