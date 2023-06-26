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В Україні змінюються строки
вклеювання фото у паспорт

В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:19

В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19, у зв’язку з цим змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років.

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В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:19

А ещё остались те, кто не вклеил сразу? Проходил недавно в свои 45 лет: половина банков (Приват в том числе) мгновенно сказала, что для них мой паспорт не действителен. Месяц на вклеивание? Это для того, чтобы штраф миграционщикам не платить, но паспорт уже не действителен. Закон о том, что до конца войны (откуда вдруг карантина?) все паспорта действительны? Не, не слышали.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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