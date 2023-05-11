Співробітникам апаратів судів необхідно підвищити зарплату, щоб судова реформа в Україні все ж відбулася.
Дивися повний текст
У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:39
У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Раді думають, як підняти зарплати в апаратах судів
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:40
"в Министерстве финансов не очень знакомы с работой финансовой системы"
Прямо не в бровь, а в глаз!
|