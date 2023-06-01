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Круте піке небанківського
фінансового ринку. Менше...

Круте піке небанківського фінансового ринку. Менше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:36

Круте піке небанківського фінансового ринку. Менше...

Пропонуємо до обговорення:
Останні десять років небанківські фінансові установи розвивались крутезними темпами, перетворюючись з надавачів дрібних кредитів до зарплати, в ультра сучасні і високотехнологічні необанки.

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Круте піке небанківського фінансового ринку. Менше гравців = краща якість послуг?
R2
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