Менше українців даруватимуть
подарунки на зимові свята:...

Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята:...
Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята:...

Пропонуємо до обговорення:
Команда Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, чи планують українці дарувати подарунки до зимових свят і чи змінилось їхнє ставлення до привітань за рік.

Дивися повний текст
Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята: результати опитування
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:13

Украины - невероятные! Ничто не сможет испортить праздник украинцам, мы будем праздновать все важные события всегда и вопреки всему
