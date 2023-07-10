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Скільки рф отримала від експорту
викопного палива та хто...

Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:30

Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто...

Пропонуємо до обговорення:
Експорт викопного палива з росії падає з моменту запровадження санкцій — як в кількісному, так і вартісному вираженні. У червні 2023 року доходи рф від цього виду економічної діяльності досягли найнижчого місячного значення.

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Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто найбільші покупці - дослідження
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:30

санкции просто огонь(((
konstantin kirovograd
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Модератори: Ірина_, Модератор

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