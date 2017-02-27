Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 16:09

  vitaxa2006 написав:Хлопці, як ви вважаєте, цей кредит на 90 млрд. від Європи, у нас розкрадуть чи там там суворо будуть дивитися за витратою цих коштів?


это плата за то, что мы остёмся щитом Европы (даже при заморозке).
на 60 надо накупить оружия у Европы, остальное можно разворовать (так понимает это власть), имхо
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Мінфін оприлюднив графік надходження €90 мільярдів від ЄС
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 10:45

Данило Гетманцев - Голова фінансового комітету ВРУ

У 2025 році рівень підробки гривні знизився в 3 рази. Так, в минулому році банки вилучали з обігу 1,7 фальшивих банкнот на 1 млн справжніх. У 2024 році ж цей показник досягав 5,1 – дані НБУ.

За даними ЄЦБ, рівень підробки євро суттєво вищий. У 2025 році фінустанови в ЄС фіксували 14 підроблених купюр на 1 млн справжніх, а в 2024-му – 16.

🔹Нацвалюта. Торік банкіри найчастіше вилучали фальшивки в 500 грн (80% від загальної кількості), 200 грн (13%), а також – 20, 50, 100 та 1000 грн (7%). Шахраї найбільше підробляли гроші старого зразка (2003-2007 років). Наприклад, злочинці часто “малюють” 500 грн зразка 2006 року.

А ось купюри нового зразка 2014-2019 років зловмисники підробляють рідше, оскільки складніше відтворити оновлений дизайн, спеціальний банкнотний папір та сучасні елементи захисту. Завдяки цьому у 2025 році в банках вилучали лише 0,2 шт фальшивок на 1 млн справжніх банкнот.

🔹Інвалюта. Минулого року майже на чверть знизився показник підробки іноземної валюти. Найчастіше в банках вилучали долари (93% від загальної кількості) та євро (7%). При цьому злочинці найактивніше намагаються скопіювати 50 та 100 доларів, а також – 50, 100, 200 та 500 євро.

Щоб мінімізувати ризики підробки інвалюти, варто обмінювати долари та євро в касах банках та обмінниках із відповідними ліцензіями. Такі пункти обміну мають необхідне обладнання для перевірки інвалюти та уважно перевіряють справжність банкнот клієнтів.

🔸Як перевірити гроші самостійно? Загалом банкноти гривні мають більше 20 елементів захисту, тому якщо провести візуальну та тактильну перевірку, можна виявити фальшиві гроші. Зокрема, варто звернути увагу на рельєфний банкнотний папір, водяні знаки, зміну кольору банкноти, її візуалізацію проти світла тощо.

Якщо купюра у гривні, доларах чи євро викликає сумніви щодо її справжності, варто звернутися в банки, які передають банкноти для безоплатного дослідження в НБУ. За результатами перевірки фальшивки вилучають без відшкодування вартості та передають до правоохоронних органів з метою проведення розслідування.

Ще раз акцентую. Уважно перевіряйте справжність грошей під час покупок, обміну валюти, інших операцій. Хоча банкноти в гривні, доларах та євро мають посилену систему захисту, це не означає, що шахраї не можуть їх підробити. Наразі злочинці використовують сучасні системи підробок купюр, тому постійно вдосконалюють свої методи створення фальшивок.

Пам’ятайте: уважність та обережність захистить ваші гаманці від злочинців.

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5568
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
 
потужно попустили Трампония )))

Король Чарльз III жорстко підколов Трампа:

«Пане Президенте, нещодавно Ви сказали, що якби не США, європейські країни розмовляли б німецькою мовою. Дозволю собі зауважити, що якби не ми, Ви розмовляли б французькою».
Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тигры, если для вас Гринспен, Бернанке, Йеллен не пустые слова - не пропустите сегодняшнюю пресс-конференцию, возможно последнюю для Павла. Эпоха уходит. :(
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5568
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
 
Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курси валют нафтових експортерів починають рости.
Сьогодні зробив платіж в Казахських тенге і вже курс 9.5 копійок, хоча ще на початку року був менше 8 коп...
  Игорь написав:Тигры, если для вас Гринспен, Бернанке, Йеллен не пустые слова - не пропустите сегодняшнюю пресс-конференцию, возможно последнюю для Павла. Эпоха уходит. :(

І що там епоха наостанок сказала? Тепер Донні поставить свого лакея включить друкарський верстат?
