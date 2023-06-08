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Новий величезний ТВ від
Xiaomi оцінили в $400

Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 21:33

Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400

Пропонуємо до обговорення:
Свого часу бренд Xiaomi завоював популярність за хороше співвідношення ціни та якості. І, здається, від витоків — у всякому разі на рідному китайському ринку — відмовлятися поки що не збирається. Величезний телевізор діагоналлю в 75 дюймів оцінили в $400 (у перерахунку з юанів).

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Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400
R2
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