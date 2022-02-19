За кожен повний рік понаднормового страхового стажу (понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок) пенсія за віком збільшується на 1% від її розміру.
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За рік понаднормового стажу пенсіонерам доплачують максимум 20 грн
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Додано: Пон 17 лип, 2023 12:12
За рік понаднормового стажу пенсіонерам доплачують...
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За рік понаднормового стажу пенсіонерам доплачують максимум 20 грн
Додано: Пон 17 лип, 2023 12:12
Чудовий стимул працювати сверхурочно і зі сплатою податків ! Оплата у фонд з мінімалки 1474,00 грн кожен місяць. За рік сверхурочної праці людина сплатить 17688,00 грн податків, а отримає 240,00 грн дуже гарний економічний єфект для пенсійного фонду
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