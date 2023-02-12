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Митникам хочуть дозволити
контролювати поставки пального

Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:14

Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального

Пропонуємо до обговорення:
Державі слід посилювати контроль за походженням імпортного пального. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
R2
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