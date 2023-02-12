Державі слід посилювати контроль за походженням імпортного пального. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
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Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
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Додано: Вів 18 лип, 2023 09:14
Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
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Дивися повний текст
Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
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