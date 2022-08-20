RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Загубилась карта
побиту: що робити

Загубилась карта побиту: що робити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:02

Загубилась карта побиту: що робити

Пропонуємо до обговорення:
Карта побиту — це документ, що засвідчує особу іноземця під час перебування на території Республіки Польща.

Дивися повний текст
Загубилась карта побиту: що робити
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99221
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:03

також думаю вас може зацікавити стипендія Благодійного фонду імені О.М.Борщ я узнала про цю стипендію від мого друга та ви можете також прочитати більше інформації тут https://www.omborsch.org/ . Кількість стипендій обмежена. Умови отримання щомісячної стипендії від фонду можете також прочитати на їх сайті ) успіхів
arontippolurinnki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
R2 » Чет 29 вер, 2022 14:35
9 3311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 чер, 2023 12:15
kherson7217
Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
R2 » Пон 27 лют, 2023 17:10
1 253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 17:10
Sanyok77
Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
R2 » Суб 20 сер, 2022 20:50
8 2296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 23:09
sveta24martunova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8777)
21.07.2023 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.