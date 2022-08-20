Карта побиту — це документ, що засвідчує особу іноземця під час перебування на території Республіки Польща.
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Загубилась карта побиту: що робити
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:02
Загубилась карта побиту: що робити
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Загубилась карта побиту: що робити
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:03
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