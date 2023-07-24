RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укренерго» проведе перший
спільний аукціон для експорту...

«Укренерго» проведе перший спільний аукціон для експорту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:06

«Укренерго» проведе перший спільний аукціон для експорту...

Пропонуємо до обговорення:
На першому спільному аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна — Словаччина, який стартує 21 липня 2023 року, буде запропоновано 200 МВт потужності з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00, повідомила НЕК «Укренерго».

Дивися повний текст
«Укренерго» проведе перший спільний аукціон для експорту 200 МВт е/е до Словаччини на 23 липня
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99222
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:06

Экспорт - это хорошо. Жаль, что 23 июля уже прошло.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки рф отримала від експорту викопного палива та хто...
R2 » П'ят 14 лип, 2023 12:30
1 129
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лип, 2023 12:30
konstantin kirovograd
Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту...
R2 » Сер 07 чер, 2023 21:30
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 чер, 2023 21:30
moveton
Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік...
R2 » Сер 24 тра, 2023 10:22
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 тра, 2023 10:22
oknerbob

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (695)
24.07.2023 08:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.