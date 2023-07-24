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«Укренерго» проведе перший спільний аукціон для експорту...
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:06
Пропонуємо до обговорення:
На першому спільному аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна — Словаччина, який стартує 21 липня 2023 року, буде запропоновано 200 МВт потужності з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00, повідомила НЕК «Укренерго».
Дивися повний текст «Укренерго» проведе перший спільний аукціон для експорту 200 МВт е/е до Словаччини на 23 липня
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:06
Экспорт - это хорошо. Жаль, что 23 июля уже прошло.
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