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Найбільший імпортер пшениці
у світі купуватиме...

Найбільший імпортер пшениці у світі купуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:56

Найбільший імпортер пшениці у світі купуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Єгипет розкритикував вихід Росії з ініціативи з експорту українського зерна і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після краху угоди.

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Найбільший імпортер пшениці у світі купуватиме українське зерно всупереч бажанню рф
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:56

Какой- такой Египет-Мегипет намеренн???
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