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Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лип, 2023 19:23
Пропонуємо до обговорення:
У червні на ринку праці дещо знизилися темпи зростання і зменшилася кількість шукачів. Проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів. У цілому ринок праці продовжує відновлюватись. Про це свідчить аналітика work.ua.
Дивися повний текст Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій із найбільшим приростом
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:24
Там вакансии на 5 тыс. гривен годами висят, просто для такой вот статистики.
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