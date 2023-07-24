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Криптовалютні аналітики прогнозують Bitcoin падіння до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лип, 2023 04:14
Пропонуємо до обговорення:
Минулий тиждень не потішив криптоентузіастів оптимістичними показниками курсу Bitcoin. Численні трейдери та експерти відзначали, що котирування ВТС не змогли закріпитися вище $30 000 і декілька днів поспіль денна свічка на графіку закривалася нижче бажаної позначки. Деякі з дослідників припустили, що Bitcoin готується впасти до рівня $19 000.
Дивися повний текст Криптовалютні аналітики прогнозують Bitcoin падіння до $19 000
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R2
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Додано: Вів 25 лип, 2023 04:14
Так недавно же прогнозировали чуть ли не пол ляма зелени за этот цифровой мусор, цена которому 2 цента
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75stasstas75
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:18
Ноль баксов его цена , пирамида МММ
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reshetnikov_app
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