Нові правила для водіїв у Польщі

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Починаючи з липня у Польщі набули чинності нові правила для водіїв, які стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів та нової системи накопичення штрафних балів. За що водіїв у Польщі можуть оштрафувати та на скільки — читайте далі в матеріалі.
Gastarbaiter написав:Для начала можно почитать про понятие "обгон" в польских правилах.
Тогда и новость сразу на польском писать нужно или хотя бы основные её термины. В гуглопереводе этот кусочек правил крайне интересен:
26) обгон - прохождение (прохождение) рядом с транспортным средством или участником движения, движущимся во встречном направлении;
28) обгон - прохождение (прохождение) рядом с транспортным средством или участником движения, движущимся в попутном направлении;
Может и действительно и то и то обгоном у них считается, но в оригинале это так:
26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;
28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;
Честно говоря, в польском я ни в зуб ногой, но выглядит очень похоже на то, как и в украинских ПДД определено, т.е. прохождение рядом с попутным - это опережение, а wymijanie - это даже не знаю, как по-нашему.