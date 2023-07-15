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Нові правила для
водіїв у Польщі

Нові правила для водіїв у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:03

Нові правила для водіїв у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з липня у Польщі набули чинності нові правила для водіїв, які стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів та нової системи накопичення штрафних балів. За що водіїв у Польщі можуть оштрафувати та на скільки — читайте далі в матеріалі.

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Нові правила для водіїв у Польщі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:03

Представляю себе обгон на автомагистрали. Сквозь отбойник. Хотя может польские грузовики и перепрыгивать умеют посредством нового правила.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:26

  moveton написав:Представляю себе обгон на автомагистрали. Сквозь отбойник. Хотя может польские грузовики и перепрыгивать умеют посредством нового правила.

Для начала можно почитать про понятие "обгон" в польских правилах.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:40

  Gastarbaiter написав:Для начала можно почитать про понятие "обгон" в польских правилах.

Тогда и новость сразу на польском писать нужно или хотя бы основные её термины. В гуглопереводе этот кусочек правил крайне интересен:
26) обгон - прохождение (прохождение) рядом с транспортным средством или участником движения, движущимся во встречном направлении;

28) обгон - прохождение (прохождение) рядом с транспортным средством или участником движения, движущимся в попутном направлении;

Может и действительно и то и то обгоном у них считается, но в оригинале это так:
26) wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;

28) wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;

Честно говоря, в польском я ни в зуб ногой, но выглядит очень похоже на то, как и в украинских ПДД определено, т.е. прохождение рядом с попутным - это опережение, а wymijanie - это даже не знаю, как по-нашему.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 01:06

Wymijanie - это встречный разъезд.
Omijanie - объезд стоящего транспорта.
А wyprzedzanie - это опережение (как с выездом на встречную полосу, так и без).
Gastarbaiter
 
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