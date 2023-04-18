Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися домогтися синхронізації електромереж країн Балтії з мережами континентальної Європи не пізніше лютого 2025 року.
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Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми росії
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Додано: Сер 26 лип, 2023 21:25
Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми росії
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Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми росії
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:25
Я в шоці вони це не зробили до сих пір ? Певно ще Україна отримує в рф гроші за транзит газу і купує газ рф через посередників в європі , як ще порошенко започаткував , таке питання що це за війна якщо ми торгуєм з ворогом ?
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:29
Додано: Сер 26 лип, 2023 21:41
Re: Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми р
Ми далі купуєм російський газ бо
0) Насамперед, Україна купує газ в Європі (Словаччина, Угорщина, Польща).
1)
"Приблизно 80-85% поставок природного газу в Угорщину надходить безпосередньо з Росії, тому безперервність і безперебійність цього постачання є принциповою і критично важливою для нас", — заявив Сіярто.11 квіт. 2023 р.
2)
І тільки поляки підтримали Україну
2)
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