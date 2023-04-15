|
|
|
ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня Європейська рада завершила процедуру прийняття правил щодо мобільних пристроїв зі знімними елементами живлення. Заодно стала відомою дата, до якої виробники смартфонів зобов’язані оснастити свої пристрої такою опцією, щоб не втратити право на їх продаж у Європі.
Дивися повний текст ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на знімні батареї
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99241
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:24
Нарешті, дочекались. Слава ЕС.
-
mixa_drug
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 28.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|