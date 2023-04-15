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ЄС назвав термін обов’язкового
переходу смартфонів на...

ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:24

ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня Європейська рада завершила процедуру прийняття правил щодо мобільних пристроїв зі знімними елементами живлення. Заодно стала відомою дата, до якої виробники смартфонів зобов’язані оснастити свої пристрої такою опцією, щоб не втратити право на їх продаж у Європі.

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ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на знімні батареї
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:24

Нарешті, дочекались. Слава ЕС.
mixa_drug
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Модератори: Ірина_, Модератор

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