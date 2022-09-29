Що б вам не говорив касир, платіть за ціною, вказаною на ціннику. Якщо він не згоден — кличте адміністратора.
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Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:51
Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за...
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Дивися повний текст
Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:51
Іноді ціна на ціннику більша, ніж пробивають на касі.
Актуально для магазину АТБ та їх картки (4 банки-партнери).
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