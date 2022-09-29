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Що робити, якщо вам відмовляються
продати товар за...

Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:51

Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за...

Пропонуємо до обговорення:
Що б вам не говорив касир, платіть за ціною, вказаною на ціннику. Якщо він не згоден — кличте адміністратора.

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Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:51

Іноді ціна на ціннику більша, ніж пробивають на касі.
Актуально для магазину АТБ та їх картки (4 банки-партнери).
Sanyok77
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