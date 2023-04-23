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Каховську ГЕС відбудують після
деокупації. Гендиректор...

Каховську ГЕС відбудують після деокупації. Гендиректор...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:14

Каховську ГЕС відбудують після деокупації. Гендиректор...

Пропонуємо до обговорення:
Відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розробляють експериментальний проєкт відбудови.

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Каховську ГЕС відбудують після деокупації. Гендиректор «Укргідроенерго» розповів про деталі проєкту
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:14

Спроектировать чего-то за 8 лет может и получится, а вот построить... Судя по тому, что под Одессой небольшой мостик вместо разваливающейся понтонной переправы строят уже лет 20, на ГЭС более реально будет шесть не лет, а веков.
moveton
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