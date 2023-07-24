RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як Україні впоратись із
дефіцитом кадрів — опитування

Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів — опитування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:52

Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів — опитування

Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці України відновився на 90% від початку повномасштабного вторгнення рф. Проте, якщо кількість пропозицій роботи стабільно зростає, то конкуренція шукачів за роботу вже досягла довоєнного рівня, ба більше — на ринку спостерігається відтік працездатного населення.

Дивися повний текст
Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів — опитування
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99259
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:52

А де пункт збільшення зарплатні?
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:03

Re: Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів — опитування

В моєму містечку безробіття 30% (при чому що медіанна зарплатня 7-8 тис. грн) а у них дефіцит кадрів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8037
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть виписати штраф за «дякую» аварійкою
R2 » Пон 07 сер, 2023 09:20
0 22
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 09:20
R2
Як утилізувати автомобіль в Україні
R2 » Нед 06 сер, 2023 21:23
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 сер, 2023 21:23
moveton
Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій...
R2 » Пон 24 лип, 2023 19:23
1 306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 19:24
alex7k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3057)
07.08.2023 09:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.