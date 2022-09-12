|
|
|
За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Близько 80% проєктів відновлення в Україні на сьогодні реалізуються з використанням механізмів міжнародних фінансових інституцій та коштів партнерів, повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Дивися повний текст За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення — Кубраков
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99261
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:34
Відновлення це чудово! Але для початку перестаньте нищити існуючі підприємства, тим більше не руками рашистів а своїми власними!!! Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості – свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі сумнівних людей ( які були усунуті з посад), була створена комісія, яка після ряду перевірок, довела , що порушень немає, або усунуті і рекомендувало зняти санкціїї, проте уже 10-й місяць підприємство не працює… 300+ людей без роботи, державний та місцевий бюджети недоотримали десятки мільйонів податків...ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!
-
coyotuk2016
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:32
Для відновлення і підтримки економіки країни необхідно не тільки отримувати допомогу від партнерів, але і дати можливість працювати українським підприємствам. Чернівецький Машзавод є одним із найбільших підприємств в Україні з виготовлення обладнання для енергетичної, нафтогазопереробної промисловості та платників податків у Чернівецькій області. Але внаслідок застосування необґрунтованих санкцій підприємство десять місяців не працює, потужності заводу простоюють, бюджет не отримує надходжень з сплати податків. Це негативно впливає на економіку регіону та держави в цілому.
-
kravchuk2817
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|