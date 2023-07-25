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Як виглядає найдорожчий поїзд
у світі, та скільки коштує...

Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 03:45

Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує...

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчим і найшикарнішим поїздом у світі вважається японський Shiki-Shima. Це футуристичний поїзд із 10 вагонів, в якому може одночасно їхати не більше 34 пасажирів.

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Як виглядає найдорожчий поїзд у світі, та скільки коштує квиток (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 03:45

Кому-то удалось из этих многабукав расшифровать так сколько же стоит билет? Сомневаюсь, что 45 лям долларов. Хотя мало ли...
moveton
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