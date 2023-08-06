Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
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Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років — міністр фінансів
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:07
Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років —...
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Дивися повний текст
Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років — міністр фінансів
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