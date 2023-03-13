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Олександр Кацуба: Українські дрони й економічні наслідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 сер, 2023 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Атака українських морських дронів на російські кораблі - великий десантний корабель «Оленегорский горняк», а також танкер Сіг, який використовували для забезпечення російської окупаційної армії, матиме великі наслідки не тільки безпосередньо для війни. Адже під загрозою — ключовий економічний вузол всього півдня Росії.
Дивися повний текст Олександр Кацуба: Українські дрони й економічні наслідки для Росії
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Додано: Суб 12 сер, 2023 10:29
это тот который "вышки Бойко"?
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