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Олександр Кацуба: Українські
дрони й економічні наслідки...

Олександр Кацуба: Українські дрони й економічні наслідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:29

Олександр Кацуба: Українські дрони й економічні наслідки...

Пропонуємо до обговорення:
Атака українських морських дронів на російські кораблі - великий десантний корабель «Оленегорский горняк», а також танкер Сіг, який використовували для забезпечення російської окупаційної армії, матиме великі наслідки не тільки безпосередньо для війни. Адже під загрозою — ключовий економічний вузол всього півдня Росії.

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Олександр Кацуба: Українські дрони й економічні наслідки для Росії
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:29

это тот который "вышки Бойко"?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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