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НАЗК вніс власника AliExpress
до реєстру міжнародних...

НАЗК вніс власника AliExpress до реєстру міжнародних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:52

НАЗК вніс власника AliExpress до реєстру міжнародних...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

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НАЗК вніс власника AliExpress до реєстру міжнародних спонсорів війни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:53

І що буде для пересічного українця? замовлення там робити вже неможна?
root
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Модератори: Ірина_, Модератор

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