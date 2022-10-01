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НАЗК вніс власника AliExpress до реєстру міжнародних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:53
І що буде для пересічного українця? замовлення там робити вже неможна?
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root
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:14
root написав:
вже неможна
платити на Алі виходить шо спонсорувати тероризм. можливий варіант з блокуванням з карток туди
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daap
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:20
daap але це все поки що імхо, нічого більше.
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root
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