RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Microsoft випустив оновлення,
яке блокує піратські копії...

Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:02

Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft випустила серпневі оновлення безпеки для Windows 10 і Windows 11. Тепер штатна програма захисту Windows Defender вміє розпізнавати та блокувати програму-активатор піратських версій ОС AutoKMS.

Дивися повний текст
Microsoft випустив оновлення, яке блокує піратські копії Windows
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99292
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:02

Переходьте на Linux Mint - не потрібен ні антивірус, ні ліцензія.
Sergius
 
Повідомлень: 183
З нами з: 08.04.12
Подякував: 512 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк розпочинає масштабне оновлення мережі прийому...
R2 » П'ят 23 чер, 2023 14:54
1 308
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2023 14:54
leoiskander
Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows
R2 » Вів 20 чер, 2023 10:21
1 335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2023 10:21
marikua122
Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб...
R2 » Чет 11 тра, 2023 20:04
1 193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 тра, 2023 20:04
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (525)
19.08.2023 09:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.