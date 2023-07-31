RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як вести бюджет, якщо нестабільний
або нерегулярний дохід

Як вести бюджет, якщо нестабільний або нерегулярний дохід
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:07

Як вести бюджет, якщо нестабільний або нерегулярний дохід

Пропонуємо до обговорення:
Більшість людей знають свій щомісячний заробіток, тож при веденні бюджету у них не виникає труднощів у фіксації своїх доходів і плануванні витрат. А що ж робити тим, у кого нестабільний місячний дохід або робота на фрилансі із декількома джерелами доходу?

Дивися повний текст
Як вести бюджет, якщо нестабільний або нерегулярний дохід
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99292
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:07

Якщо пенсія стабільна, але мала, то що робити?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9030
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за...
R2 » Пон 31 лип, 2023 16:51
2 345
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 сер, 2023 13:52
vitalyl1006
Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1...
R2 » Сер 10 тра, 2023 12:43
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 тра, 2023 12:44
salvydas
Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП: штрафи та наслідки
R2 » Сер 03 тра, 2023 06:47
7 905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 09:35
ggpylypenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (525)
19.08.2023 09:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.