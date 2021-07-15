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Finance.ua: Корпоративне
медичне страхування: в чому...

Finance.ua: Корпоративне медичне страхування: в чому...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:14

Finance.ua: Корпоративне медичне страхування: в чому...

Пропонуємо до обговорення:
Та як не помилитись із вибором страхової
Провідні українські компанії вже давно не вважають здоров'я співробітників їх особистою справою. Якщо підлеглі часто хворіють, то пропускають роботу, сильніше втомлюються і менш ефективно працюють. В підсумку, підприємству це може коштувати дуже дорого. Проблему вирішує корпоративне медичне страхування, яке гарантує колективу якісне та вчасне лікування. Разом зі страховою компанією UNIVERSALNA ми розкажемо про переваги корпоративної медстраховки та дамо декілька порад стосовно того, як не помилитись із вибором страховика.

Дивися повний текст Корпоративне медичне страхування: в чому вигода для роботодавця та його працівників
D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:15

Страхование не предполагает лечение от болезни. Оно предполагает лечение до определенной суммы.
alex7k
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:33

Re: Finance.ua: Корпоративне медичне страхування: в чому...

ИМХО страхова медицина, особливо у варіанті США - це зло, де максимум знімуть симптоми, щоб пацієнт дотягнув до кінця страховки, або викладуть рахунок, який неможливо оплатити, а страхова відмовиться його оплачувати
Дюрі-бачі
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