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5 ситуацій, коли краще вимикати
мобільний інтернет на...

5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:08

5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на...

Пропонуємо до обговорення:
Використання мережі 4G на смартфоні дозволяє насолоджуватися швидким інтернетом та розширеними можливостями додатків.

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5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні
R2
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