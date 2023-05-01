Використання мережі 4G на смартфоні дозволяє насолоджуватися швидким інтернетом та розширеними можливостями додатків.
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5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 19:08
5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на...
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Дивися повний текст
5 ситуацій, коли краще вимикати мобільний інтернет на смартфоні
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