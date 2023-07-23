|
|
|
Україна цього року не виконає всі рекомендації для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 сер, 2023 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця року не зможе на 100% виконати всі сім рекомендацій Європейської комісії щодо реформування держави, але переговори про вступ до ЄС все одно мають початися у грудні.
Дивися повний текст Україна цього року не виконає всі рекомендації для вступу до ЄС — уряд
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99296
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 20:45
А вони хоч начали виконувати ті 7 вимог, чи навіть не начинали?
-
alex7k
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 02.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07
alex7k написав:
А вони хоч начали виконувати ті 7 вимог, чи навіть не начинали?
Почали
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9053
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|