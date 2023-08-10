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В Україні мають намір
заборонити використання...

В Україні мають намір заборонити використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:30

В Україні мають намір заборонити використання...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні мають намір заборонити використання програмного забезпечення російського походження державними компаніями та бізнесом.

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В Україні мають намір заборонити використання російського програмного забезпечення
R2
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