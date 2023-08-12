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Тяжка зима для України: експерт
озвучив найгірший сценарій

Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:45

Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій

Пропонуємо до обговорення:
Ця зима може виявитися тяжчою для української енергосистеми, ніж минула. Таку думку висловив експерт Олег Жданов.

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Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:46

Стесняюсь спросить, а когда это Олег Жданов стал энергетиком? Или это другой Жданов?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:55

Слова "експерт" і "Олег Жданов" поруч несумісні. Людина - фейк.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 21:30

Як Ви вже задовбали зі своїми сценаріями! Люди й так постійно в стресовому стані, ще й так звані "експерти" у вогонь масла підливають! Як буде, так і буде!!!
sencha8irina
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 09:54

  Diablo1977 написав:Стесняюсь спросить, а когда это Олег Жданов стал энергетиком? Или это другой Жданов?

не важно кто, суть проблемы описана верно.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:43

Я не понимаю, сколько давали денег разные страны на энергосистему, оборудования и куда это все делось. Уже успели освоить?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:54

Re: Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценар

LOKY написав:Я не понимаю, сколько давали денег разные страны на энергосистему, оборудования и куда это все делось. Уже успели освоить?
Ахметову на новий будиночок у Європі
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:30

Если Жданов эксперт то Саша Грей не винная монахиня. Обосрался с "военно-космическим....", обосрался с леопардом-1... Тут уже в энергетику полез. Кто такое существо в академию обороны взял? С таким препрдом не надо диверсий. Его ученики все оазвалят.
tiberiy86
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:55

Re: Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценар

Він все вірно сказав
yama
 
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