И как он влияет на рядового украинца
Сочетание «печатный станок» в сознании многих украинцев – это аппарат, находящийся в Киеве, на котором непрерывно печатают новые, хрустящие гривневые купюры.
Дивися повний текст Как работает «печатный станок»
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Додано: Вів 22 сер, 2023 13:45
Finance.ua: Как работает «печатный станок»
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Дивися повний текст Как работает «печатный станок»
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:45
деньги печатались и до войны. Подобная ситуация во всем мире. Поэтому может выход в изменении модели мировой экономики?
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