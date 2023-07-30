Відновити українську економіку й українську інфраструктуру потрібно за рахунок країни-агресора росії.
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Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно за рахунок росії, — Шмигаль
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:01
Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно...
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Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно за рахунок росії, — Шмигаль
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:01
Ну від цих совкових керівників крім - "всі нам винні", немає чого чекати.
Гнати в шию треба разом з пуйлом це зелене шобло аферистів і пройдисвітів!
Додано: Вів 22 сер, 2023 15:32
Он хоть реалистичность своих слов оценивает? Как он собрался с русни эти деньги получать?
Еще можно восстанавливать за счет добычи драг металлов с астероидов, которые когда-то упадут на территорию Украины. Осталось только дождаться. Шансы примерно равны.
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