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Київстар з 1 вересня підвищує
вартість кількох тарифних...

Київстар з 1 вересня підвищує вартість кількох тарифних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:25

Київстар з 1 вересня підвищує вартість кількох тарифних...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор «Київстар» попередив про зміни у деяких тарифних планах. Розповідаємо, що зміниться для абонентів вже з 1 вересня.

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Київстар з 1 вересня підвищує вартість кількох тарифних планів: ціни та умови
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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