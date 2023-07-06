Мобільний оператор «Київстар» попередив про зміни у деяких тарифних планах. Розповідаємо, що зміниться для абонентів вже з 1 вересня.
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Київстар з 1 вересня підвищує вартість кількох тарифних планів: ціни та умови
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Додано: Сер 23 сер, 2023 12:25
Київстар з 1 вересня підвищує вартість кількох тарифних...
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Київстар з 1 вересня підвищує вартість кількох тарифних планів: ціни та умови
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:52
А у разі ненадання послуг через відключення світла можливо повернути частину коштів?
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