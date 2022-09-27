У понеділок, 21 серпня, стало відомо, що творець ефіріума Віталік Бутерін вніс чималий депозит на криптобіржу Coinbase.
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Співзасновник Ethereum обвалив курси головних криптовалют після транзакції на $1 мільйон
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:09
Співзасновник Ethereum обвалив курси головних...
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Співзасновник Ethereum обвалив курси головних криптовалют після транзакції на $1 мільйон
Додано: Сер 23 сер, 2023 23:57
Re: Співзасновник Ethereum обвалив курси головних...
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