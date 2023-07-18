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Названо 15 найнадійніших
моделей автомобілів у 2023 році

Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:20

Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
оча дехто стверджує, що автомобілі втратили свою колишню надійність, це твердження не зовсім вірне.

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Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:21

1 место — Honda Civic (1990 г. в.)

именно праворульная!
cohan
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