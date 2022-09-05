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Знадобиться 28,5 мільярда:
маріупольська влада...

Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:57

Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада...

Пропонуємо до обговорення:
У Дніпрі маріупольський міський голова Вадим Бойченко разом з командою презентували Fast Recovery Plan — план швидкого відновлення міста після деокупації.

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Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста
R2
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