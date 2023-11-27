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Влада Нідерландів закликала біженців з України подумати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Влада Нідерландів закликала українців, які отримали тимчасовий захист у країні, обміркувати можливість самостійно винаймати житло за наявності фінансової можливості, аби звільнити місця для новоприбулих співгромадян.
Дивися повний текст Влада Нідерландів закликала біженців з України подумати про оренду житла
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:52
в Польшу, всех в Польшу, посмотрели - и хватит
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