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Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 сер, 2023 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський пропонує створити єдиний орган, який займатиметься перевірками бізнесу, та вважає, що держава і бізнес повинні піти назустріч в цьому питанні.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 13:06
Можна ще пару мiнiстерств открить, багато бажаючий побути чиновниками, налiйний захист вiд мобiлiзацii
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