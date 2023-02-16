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У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:39
Пропонуємо до обговорення:
У посадовиці митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.
Дивися повний текст У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру, бо не змогла довести, що набула її чесно
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