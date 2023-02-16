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У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру,...
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:39
Пропонуємо до обговорення:
У посадовиці митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.
Дивися повний текст У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру, бо не змогла довести, що набула її чесно
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R2
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:39
А чому раніше цього не зробили,всіх давно знали що і за що вона купувала
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l09091985l
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:46
R2 написав:
У посадовиці митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.
Чи будуть масштабувати таку практику? Риторичне питання. Мрія.
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fler
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:01
интересно за что наказали
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cohan
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:14
cohan написав:
интересно за что наказали
Кому-то перешла дорогу, просто так тут ни у кого ничего не забирают.
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LOKY
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:27
cohan написав:интересно за что наказали
Не поділилась
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GALeon
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