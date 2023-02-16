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У посадовиці львівської митниці
конфіскували квартиру,...

У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:39

У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру,...

Пропонуємо до обговорення:
У посадовиці митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.

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У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру, бо не змогла довести, що набула її чесно
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:39

А чому раніше цього не зробили,всіх давно знали що і за що вона купувала
l09091985l
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:46

  R2 написав:
У посадовиці митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.


Чи будуть масштабувати таку практику? Риторичне питання. Мрія.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:01

интересно за что наказали
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:14

  cohan написав:интересно за что наказали

Кому-то перешла дорогу, просто так тут ни у кого ничего не забирают.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:27

Re: У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру,..

cohan написав:интересно за что наказали
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GALeon
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