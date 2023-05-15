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СБУ повідомила про підозру
київському бізнесмену, який у...

СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:39

СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який у...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки зібрала доказову базу на власника київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії рф.

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СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену, який у 2022 році перерахував до бюджету рф понад 50 млн рублів
R2
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