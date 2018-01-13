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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:37
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:39
Звернувся сьогодні в "Оксібанк" (Окси) до 11:00.
Відкриття поточного рахунку в грн. - 100 грн., у валюті - 50 грн.
Комісія 1,2% від їхнього курсу. Сьогодні у них долар: 36,60 (як в
По факту реальний курс вищий ніж показує "таблиця" (36.78). Біля: 37.15
* наступного разу уже не треба витрачати 150 грн. й курс буде ще кращим.
Курс можна взнати лише від працівника. "Курс" щодня їм видають.
Так само з євро. Реальний курс (біля 40.78 (40.30+1,2%)) значно вищий ніж в таблиці.
Звідки в таблиці комісія 0,5% й чому не 1,2%?
Якщо це лише в одному відділенні то краще не враховувати меншу (0,5%) в "таблиці" а раціональніше саме загальну (1,2%).
Можливо хтось знає де ще можна, окрім таблиці, бачити їхні курси для купівлі в межах ліміту 50 тис / міс.?
Востаннє редагувалось ST_11 в Чет 30 лис, 2023 16:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:43
Додано: Чет 30 лис, 2023 17:59
Призываете совершать коррупционные действия? И зачем вы вообще каруселите,ради 5 гамбургеров?
Или хотите приучить кассиров к сладкому,чтоб потом без смазки норм.доллар вообще никто не увидел?
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