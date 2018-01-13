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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 гру, 2023 20:15
sl2023x4 написав: asti написав:
МТБ 37,05...
Во время я успел в 13.00 ещё 36.95 было. Хотя мтб рекламой клялся что 6 декабря такой точно курс будет после уже может не быть
Вот и я поверил рекламе и звонил сотруднице - убеждала,
что сегодня курс будет 36,95 до конца дня и вот...
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:27
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги! Такое ощущение, что попал на форум маляров-штукатуров. Раскраски в таблице - дело приятное и, возможно, полезное, но что вы красите сейчас, эстеты?
Пиреус кто-то менял в Днепре? Как впечатления? У меня по этому отделению комментарий - выдают мотлохом или ждать хороших неизвестно сколько.
В БИСе доллары не покупал. Кто менял, когда и чем выдают?
Поки карусель стоїть можна й пофарбувати
Піреус і біс тільки під замовлення, тому не цікавився далі
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