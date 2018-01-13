RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:15

  sl2023x4 написав:
  asti написав:МТБ 37,05...

Во время я успел в 13.00 ещё 36.95 было. Хотя мтб рекламой клялся что 6 декабря такой точно курс будет после уже может не быть

Вот и я поверил рекламе и звонил сотруднице - убеждала,
что сегодня курс будет 36,95 до конца дня и вот...
asti
 
Повідомлень: 3516
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:27

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги! Такое ощущение, что попал на форум маляров-штукатуров. Раскраски в таблице - дело приятное и, возможно, полезное, но что вы красите сейчас, эстеты?
Пиреус кто-то менял в Днепре? Как впечатления? У меня по этому отделению комментарий - выдают мотлохом или ждать хороших неизвестно сколько.
В БИСе доллары не покупал. Кто менял, когда и чем выдают?

Поки карусель стоїть можна й пофарбувати :)
Піреус і біс тільки під замовлення, тому не цікавився далі
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 19.02.14
Подякував: 532 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 351352353354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 114, 115, 116
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1153 278179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 07:58
sens
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39576
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.