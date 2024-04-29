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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:31

Курсы НБУ на 29.04.2024

Код: Виділити все
USD: 39.6702 -> 39.6015 (-0.0687) ₴/$ 💎💎
EUR: 42.5205 -> 42.4409 (-0.0796) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:31

Курсы НБУ на 30.04.2024

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USD: 39.6015 -> 39.6688 (+0.0673) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 42.4409 -> 42.4972 (+0.0563) ₴/€ 🔺
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:31

Курсы НБУ на 01.05.2024

Код: Виділити все
USD: 39.6688 -> 39.5151 (-0.1537) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 42.4972 -> 42.3641 (-0.1331) ₴/€ 💎💎
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  #<1 ... 423424425426
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