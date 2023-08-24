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В Україні з’явилися перші
справи проти самокатників

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:30

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали засуджувати самокатників за порушення ПДР. За останні роки притягнуто до карної відповідальності 4 водіїв електросамокатів, здебільшого, за травмування пішоходів.

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В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:30

Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:43

Ну хоч роботу над помилками зробили. Але мені цікаво чи брали в реформі участь іноземні наглядачі? Щось таке я чула, що планувалось.
marilitvin58
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Модератори: Ірина_, Модератор

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